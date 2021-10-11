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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuz Çetin, Ic Elit Kamp Projesi'ni destekleyecek

İHA

Oğuz Çetin, Ic Elit Kamp Projesi'ni destekleyecek

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Ağrı’da başlayacak olan IC Elit Futbol Akademisi destekleyeceklerini söyledi.
IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın Ağrı’da paydaş kurumlar ile birlikte yürüteceği ve 24 yetenekli sporcunun eğitime tutulacağı IC Elit Futbol Akademi projesi, projenin paydaşlarında olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin’e sunuldu.
IC Elit Futbol Akademisi’nin Ağrı’da birçok kurumun katılımı ile yapılmasını önemsediğini belirten TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ”Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu güne kadar ekibimizle birlikte bir çok farklılığı ortaya koyduk. Bunlardan biride Genç Milli takımların seçmeleri oldu. Bölge karmaları ile ülkemizin dört bir yanını izliyoruz. Her il kendi çapında bizlere desteğini sunuyor. Ağrı ilinde düzenlenecek kursun doğrudan Genç Milli takımları hedefliyor olması beni ziyadesi ile memnun etti. Projeden verim alınabilir ise bu projenin ülke genelinde uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Projeyi destekleyen Sayın İbrahim Çeçen’e ve Ağrı’daki paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. ” dedi.
Projeye Türkiye Futbol Federasyonu olarak ta destek vereceklerini söyleyen Oğuz Çetin” Öncelikle bu kursta eğitim görecek çocuklarımızı takibe alarak belirli dönemlerde bu sporcuları izleyeceğiz. Gelişimlerini not ederek eksik yönlerini antrenörlere bildireceğiz. Bunun yanı sıra çocukların aileleri ile bir araya gelerek çocukların hem okul hem de spor yaşamını bir arada götürmelerini sağlayacağız. Süreç içerisinde çocukların rol model alacağı kategorilerde müsabakalara onları davet edeceğiz. Ben kendimde en kısa sürede hem Ağrı’da ki spor adamları ile hem de bu çocuklarımız ile bir araya gelerek çocuklarımızı yerinde takip edeceğim. Bizim anlayışımızda yetenekli çocuk Ağrı’da ise Ağrı’ya, Edirne’de ise Edirne’ye gidip onu bulmak var. Bunun için çabalayacağız. dedi.
Proje sunumunu gerçekleştiren Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ ise “IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın katkıları ile organizasyonunu yapacağımız projeyi sunduk. Oğuz Çetin hocamıza ilgi ve alakası dolayısı ile teşekkür ediyorum. 23 Ekim 2021 tarihinde Ağrı ASKF Spor Kompleksinde 20082009 ve 2010 doğumlu yetenekli kaleci ve futbolcuların seçmeleri yapılacak. 24 sporcu bu seçmeler ile belirlendikten sonra malzeme desteği sağlanacak ve kurslarımız başlayacak. Projeye paydaş olan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Yetenekli sporcularımızı seçmelere bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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