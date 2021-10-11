Diyadin'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerle kutlandı

Ağrı'nın Diyadin İlçe Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, hafta münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Yeryüzünde Allah'a ibadet etmek maksadıyla kurulan ilk mabedin birer şubesi konumunda bulunan cami ve mescitlerde Allah Rasulü'nün makamı olan minber, mihrab ve kürsülerde görevlerini ifa etmeye çalışan, yediden yetmişe toplumumuzun her bir kesimine Kur'ânı Kerim ve Sünneti Seniyye'nin rehberliğinde sağlam dini bilgiler ulaştırmak ve hayatın her alanında insanlarımıza rehberlik ederek topluma faydalı bireyler yetiştirmek için büyük gayretler gösteren hademi hayrât, mihrab gönüllüsü, vefakar din görevlilerimizin 17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyor, yüce Rabbimden kendilerine sıhhat, afiyet ve çalışmalarında başarılar ihsan etmesini niyaz ediyorum. Vefat etmiş olan vefakar din görevlilerimizi saygı, minnet ve özlemle anıyor, Hakk Teala'dan kendilerine rahmet diliyorum" dedi.

İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi ve beraberindekiler, hafta dolayısıyla Kaymakam Adem Topaca'yı da makamında ziyaret etti. İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Merkez Camii'nde İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, ilçede görev yapan imamhatip, müezzin kayyım, Kur'an Kursu öğreticileri ve vatandaşların katılımı ile öğle namazı öncesi haftanın ehemmiyet ve önemi hakkında vaaz verdi. Ayrıca bir de yemek verildi.

İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi ve beraberindeki heyet, ilçedeki emekli imam hatipleri de ziyaret ederek, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

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