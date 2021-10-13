Milli Eğitim Bakanı Özer Ağrı’da “81 ilde 6 haftayı geride bıraktık Süreç planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor" "Öğretmenlerimiz meslek grupları içinde en fazla aşılanma oranına sahip meslek gruplarımız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer Ağrı’da “81 ilde 6 haftayı geride bıraktık Süreç planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor" "Öğretmenlerimiz meslek grupları içinde en fazla aşılanma oranına sahip meslek gruplarımız"

İHA

Milli Eğitim Bakanı Özer Ağrı’da “81 ilde 6 haftayı geride bıraktık Süreç planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor" "Öğretmenlerimiz meslek grupları içinde en fazla aşılanma oranına sahip meslek gruplarımız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir takım ziyaretler için Ağrı’ya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir takım ziyaretler için geldiği Ağrı’da, protokol üyeleri tarafından Ahmedi Hani Havalimanında karşılandı. Ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Ağrı Valiliğine gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra basın açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada öğretmenlerin aşılama oranında ciddi anlamda artış olduğunu vurgulayarak, “81 ilde 6 haftayı geride bıraktık. süreç planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor. Bildiğiniz gibi sınıf bazlı bir kapatma var. Herhangi bir vaka olması durumunda ya da temas olması durumunda 10 günlük bir ara veriliyor. Öğrencilerimize evlerine gittikleri zaman canlı dersle destekler sürdürülüyor. Zaman zaman kapatılan okullarımız oldu. Maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı. Onlarda 10 gün sonra eğitim ve öğretime devam etti. Eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. Bizim için en önemli şey öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın aşılanma oranları. Biliyorsunuz öğretmenlerimiz meslek grupları içinde en fazla aşılanma oranına sahip meslek gruplarımız. Öğrencilerimizdeki aşılanma oranları da gittikçe yükseliyor. Özellikle 1518 yaş arası gruplarımız. Biliyorsunuz kamuoyunda yardımcı kaynaklarla ilgili spekülasyonlar var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okullarımızda tüm sınıf ve kademelere ücretsiz veriyoruz. Bizde her ayın ilk haftasında dağıtılan ders kaynaklarına ilave olarak destekleyici yardımcı kaynak ve öğretmenlerimizin kullanacağı materyallerle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Her ayın ilk haftası elektronik ortamda tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına açıyoruz. Bugün bir sürpriz yaptık, Ağrı’da temel eğitimde bu materyallerden 100 bin, ortaöğretim ide ise 40 bin tane bastırarak öğrencilerimize ücretsiz dağıtacağız. Aynı zamanda bin tane de tablet dağıtacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da otomobil sürüye çarptı, 6 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da otomobil sürüye çarptı, 6 keçi telef oldu
Doğubayazıt’ta "hayvanları koruyorum" etkinliği
YEREL HABERLER Doğubayazıt’ta "hayvanları koruyorum" etkinliği
Kaymakam Balcı mesai çıkışı çocuklarla sohbet etti
YEREL HABERLER Kaymakam Balcı mesai çıkışı çocuklarla sohbet etti
(Özel) ‘Diyadin Kaplıcaları’ şifa arayanların uğrak mekanı
YEREL HABERLER (Özel) ‘Diyadin Kaplıcaları’ şifa arayanların uğrak ...
Diyadin'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Diyadin'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası ...
Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
YEREL HABERLER Kurumlar arası maçlarda kupa Esnaf Odasının oldu
Oğuz Çetin, Ic Elit Kamp Projesi'ni destekleyecek
YEREL HABERLER Oğuz Çetin, Ic Elit Kamp Projesi'ni destekleyecek
Komşu ilçeler Maltepe’deki etkinlik fuarında buluştu
YEREL HABERLER Komşu ilçeler Maltepe’deki etkinlik fuarında buluştu
Müftü Topçu: “ Bizim görevimiz hayatımız boyunca devam etmektedir”
YEREL HABERLER Müftü Topçu: “ Bizim görevimiz hayatımız boyunca ...
Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı’da neşeyle kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Kız Çocukları Günü Ağrı’da neşeyle kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.