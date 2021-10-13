Ağrı’da ahıra giren hırsızlar 10 büyükbaş hayvanı çaldı

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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde bir ahırından 10 büyükbaş hayvanı çalındı.

Edinilen bilgilere göre, eşi Samsun’da inşaatta çalışan ve 4 çocuğuyla birlikte Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı İkizgeçe köyünde yaşayan Fatma Yerlikaya’ya ait 10 büyükbaş hayvan, gece saatlerinde ev halkı uyuduktan sonra ahıra giren hırsızlar tarafından çalındı. Sabah inekleri sağmak için ahıra giden Yerlikaya, tek geçim kaynakları olan hayvanlarının yerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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