Başkan Sayan: “Yatırımlarla birlikte çocuklarımız dağa değil okula gidecek” Başkan Sayan, Tutak’ta muhtarlarla bir araya geldi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak ilçesinde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi.

Tutak ilçesi Millet Bahçesinde düzenlenen programa Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Tutak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Gürsel ve ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Tüm mevkilerden üstün olarak gördüğü baba toprağında olmanın mutluluğunu dile getiren Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sizleri burada görünce çok gururlandım, çok onur duydum. Davetime icabet edip geldiğiniz için de ayrıca size minnettarım. Ben sizin evladınızım Tutak’ın evladıyım dolayısıyla hangi makam mevkie geçersem geçeyim sonuçta burada toprağa verileceğim. Burada gördüğüm insanların hepsi benim abilerim, kardeşlerim, onların yanında çocukluğum, gençliğim geçti. Hepsi benim başımın tacı, hepsi benim onurumdur, şerefimdir. Sizi böyle birlik ve beraberlik içerisine görünce ayrı duygulanıyorum, bir ayrı seviniyorum, bir ayrı gururlanıyorum.’ şeklinde konuştu.

Bölgedeki kan davaları ile ilgili konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ‘Tutak’ta bir yara varsa o hepimizin yarasıdır. O Ağrı’ya da sıçrar, Ankara’ya da. O nedenle şimdi müdahale etmek lazım. O nedenle şimdi yangını söndürmek lazım, yoksa o yangın Ağrı’yı da Ankara’yı da yakar. Bizim birçok köyümüzde kan davası var. Bu kan davalarına müdahale etmemiz lazım. İnsanların çocukları yetim kalmasın, kadınlar geride kalmasın buna müdahale etmemiz lazım. Gerekirse on kere, yirmi kere gideceğiz o ailelerin yanına, elini ayağını öpeceğiz, bu sorunu çözeceğiz. Barış tüm savaşların büyük kazananıdır" dedi.

“Yatırımlarla birlikte çocuklarımız dağa değil okula gidecek”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Ağrı ziyaretinde vermiş olduğu yatırım sözünde Tutak ilçesinin de yer aldığını belirten Başkan Sayan, "Başımızda çok büyük bir insan var. Erdoğan sayesinde ilimiz birçok nimete kavuşmuştur. Ben buranın evladıyım, Allah rızası için Tutak’a ve köylerine bakalım. Ne vardı. Okul, dershane, ders var mıydı. Önceden kefil olmadan kitap alamazdınız. Şimdi Allah rızası için çocuklarınız okula başlarken kitapları sıraların üzerinde. Birçok yerde asfalt var, olmayan yerlerde en kısa zamanda bitirilecek. Birçok köyde çeşme yoktu, şimdi her evin önünde çeşme var. Zamanla her şey modernleşince çeşmeler içeri alınacak. Bütün bunlar önemli gelişmeler. Zamanında yapılsaydı biz bunları konuşmayacaktık. Batı’daki bir vilayet gibi olacaktık. Ama bu acıları dindireceğiz, yatırım getireceğiz. Yatırımlarla birlikte çocuklarımız dağa değil okula gidecek. Çocuklarımız kefen giymesin beyaz önlük giysin doktor olsun, öğretmen olsun. Siyah kıyafetle cezaevine girmesin, avukat cübbesi giysin" şeklinde konuştu.

Tutak ilçesinde GSM operatörlerinde şebeke sorunu yaşadıklarını belirten muhtarlar konu hakkında gerekli çalışmanın yapılması gerektiğini belirtti.

Konu ile ilgili program esnasında ilgilenen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, telekonferans yöntemi ile bakanlık yetkililikleri ile görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer çalışmalarına hızlılık vereceğini ve kısa sürede sorunun çözüleceğini belirtti.

Düzenlenen programda muhtarların sorun, talep ve görüşlerini dinleyen heyet çözüm noktasında gerekli çalışmaları yaparak katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

