Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Ağrı’da, 3 gündür hastanede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesinin ikinci katında 3 gündür mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye gelen ekipler kediyi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.

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