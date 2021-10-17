Diyadin'de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğduğu günü müjdeleyen Mevlit Kandili’nde vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri de kurabiye dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı. Kaymakam Balcı, "Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.