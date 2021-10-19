Ağrı'da tütün operasyonu

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 farklı adrese yönelik kaçak tütün operasyonu düzenlendi.



Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "18.10.2021 günü Ağrı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 2 farklı adreste bulunan ikamet ve depoda yapılan aramalarda; 305 kilo kıyılmış sigara tütünü, 377 kilo nargile tütünü, 20.000 adet doldurulmuş makaron, 75.000 adet boş makaron, 768 adet sahte olduğu değerlendirilen tekel bandrolü, 1 adet kompresör makinesi, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirilmiş olup şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

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