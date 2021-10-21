Ağrı’da öğretmenlere yönelik Scientix STEM eğitimi başladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Serhat Kalkınma Ajansı’na sunulan ve kabul edilen “Ağrı Platformda Scientix ile Etkin Projesi” kapsamında öğretmenlere Scientix STEM eğitimi başladı.

“Ağrı Platformda Scientix ile Etkin Projesi” kapsamında Merkez Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Scientix STEM eğitimine il merkezi ve ilçelerde belirlenen okul öncesi, sınıf, ilköğretim matematik ve fen bilimleri öğretmeni olmak üzere toplam 40 öğretmen katılıyor. Toplamda 30 saat pandemi kurallarına uygun bir şekilde öğretmenlere Scientix STEM eğitimi verilecek. Kurs sonunda katılımcı öğretmenlere Scıentıx STEM katılım belgesi verilecek.

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