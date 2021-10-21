Diyadin’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Diyadin Mesleki Teknik Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Kur’anı Kerim tilaveti okunarak sinevizyon gösterimi yapıldı. İmam Hatip Lisesi müdürü ve öğrencilerin sunum yaptığı programda, mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Programın sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
Mevlidi Nebi Haftası programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Cumhuriyet Savcısı Uğur Ünlütürk, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.