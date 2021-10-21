Diyadin’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Diyadin Mesleki Teknik Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Kur’anı Kerim tilaveti okunarak sinevizyon gösterimi yapıldı. İmam Hatip Lisesi müdürü ve öğrencilerin sunum yaptığı programda, mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Programın sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Mevlidi Nebi Haftası programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Cumhuriyet Savcısı Uğur Ünlütürk, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.