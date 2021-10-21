Ağrı’da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

İHA

Ağrı’da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan aramalarda bir tırda 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bulunan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, tırın dorsesine gizlenen 281 paket içerisinde 97 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken olaya ilişkin uyuşturucuyu nakleden ve teslim alacak olan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan polis, olayda ele geçirilen eroin paketleri ile "kaçış yok" ifadesini yazdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyadin’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Diyadin’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi
AİÇÜ’de Kızılay giyim mağazası açıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de Kızılay giyim mağazası açıldı
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
Ağrı’da öğretmenlere yönelik Scientix STEM eğitimi başladı
YEREL HABERLER Ağrı’da öğretmenlere yönelik Scientix STEM eğitimi ...
İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Doğubayazıt'ta toplandı
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Doğubayazıt'ta toplandı
Minik Öğrencilerden Kaymakam Balcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Minik Öğrencilerden Kaymakam Balcı’ya ziyaret
Diyadin’de öğrencilere mont dağıtıldı
YEREL HABERLER Diyadin’de öğrencilere mont dağıtıldı
Seyit Ateş, IC Elit Futbol Akademi sporcularına ücretsiz eğitim sunacak
YEREL HABERLER Seyit Ateş, IC Elit Futbol Akademi sporcularına ...
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
YEREL HABERLER Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim ...
Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor
Ağrı'da tütün operasyonu
YEREL HABERLER Ağrı'da tütün operasyonu
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri düzenlendi
Eleşkirt'te Dostluk Turnuvasında aileler madalya verdi
YEREL HABERLER Eleşkirt'te Dostluk Turnuvasında aileler madalya ...
AİÇÜ’de 'Akılcı İlaç Kullanımı İçin Akıllı Eczacı’ konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 'Akılcı İlaç Kullanımı İçin Akıllı Eczacı’ ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir ...
Diyadin’de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Diyadin’de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği
Hamur'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Hamur'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.