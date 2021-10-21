Ağrı’da 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan aramalarda bir tırda 97 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte bulunan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, tırın dorsesine gizlenen 281 paket içerisinde 97 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken olaya ilişkin uyuşturucuyu nakleden ve teslim alacak olan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan polis, olayda ele geçirilen eroin paketleri ile "kaçış yok" ifadesini yazdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.