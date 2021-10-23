Kaymakam Balcı’dan köy ziyareti

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, ilçeye bağlı Gözüpek köyüne giderek incelemelerde bulundu.

Köy Muhtarı Kutbettin Demir ve köy sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Balcı, köyde incelemelerde bulunarak köy muhtarı Kudbettin Demir' den köyün eksiklikleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Yanına gelen vatandaşlar ve çocuklar ile sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi. Balcı, gösterilen misafirperverlikten dolayı vatandaşlara ve köy muhtarı Kudbettin Demir' e teşekkür ederek köyden ayrıldı.

Ziyarete; Kaymakam Belediye Başkan V. Alper Balcı ile birlikte Diyadin Cumhuriyet Savcıları Uğur Ünlütürk ve Yasin Erdem, Ak Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven ve Kurum Amirleri katıldı.

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