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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi

İHA

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kent eğitiminin kısa, orta ve uzun vadede hedeflerini belirlemek amacıyla ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi.
Burçin Uysal Öğretmenevi salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ve şube müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in başkanlığındaki toplantıda ilçe milli eğitim müdürleri tarafından ilçelerinde yürütülen ve planlanan projeler, eğitim kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar ve pansiyonlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda il genelinde bulunan tüm okulların kütüphaneye kavuşturulması için yapılacak çalışmalar belirlendi. İl merkezi ve ilçelere yapılması planlanan yatırım programları hakkında çalışmaların hızlandırılması için neler yapılması gerekenler görüşüldü. Toplantıda konuşan Kökrek,"Ağrı'da eğitimin kalitesini yükseltmek, istenen hedeflere ulaşmak ve akademik başarının sağlanmasının yanında değer yargılarımıza saygılı, değer yargılarımızı benimseyen ve manevi duygularını besleyen nesiller yetiştirmektir"dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedeflerinin, Ağrı'nın geleceğini inşa etmek olduğunu ifade eden Kökrek, bu hedeflere ulaşmak içinde eğitim camiasının içinde yer alan herkesin ortak çaba göstermesi gerektiğini belirterek,"Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bu açıdan çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Tecrübelerimizi Ağrı'ya katmaya çalışacağız"ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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