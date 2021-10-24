Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen: 'Vefa göstermek peygamberin ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür'

Ağrı’da Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen konferansa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, 'Vefa göstermek peygamberin ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür' dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu konferansa katılarak konuşma yaptı. Hz. Muhammed’i (s.a.v) anlamak için onun yaptıklarını yapmak gerektiğini söyleyen İşliyen, “Vefa göstermek peygamberin ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür. Çok şey söylenebilir. Ben az söylemiş olayım siz çok anlayın lütfen. Ama vefa göstermek hayatın bir sınav olduğunu, her halükarda nasıl edeceksek edip rabbimizin rızasını kazanmaktan başka çaremizin olmadığını anlamaktır” dedi.

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