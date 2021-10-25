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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şahıs tutuklandı

İHA

Ağrı’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şahıs tutuklandı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde jandarma ve polis özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak olarak getirdikleri silahları piyasaya sürmeye çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte silah kaçakçılığı faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler yürütülen çalışmalar kapsamında Tutak’a bağlı Erdal köyünde ikamet eden bazı kişilerin kalaşnikof (AK47) marka uzun namlulu tüfek, ruhsatsız av tüfekleri ve ruhsatsız tabancaları kaçak yollarla yurda getirip yasal olmayan yollarla piyasaya sürmeye çalıştıklarını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen Polis özel harekat (PÖH) timleri, jandarma desteğiyle köydeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyip 4 evde arama yaptı.
Ev aramalarında, 3 AK47 uzun namlulu tüfek, 3 yivsiz ruhsatsız otomatik av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 220 AK47 fişeği, 130 tabanca mermisi ve 95 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 kişiden 2’si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer şahıslar serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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