Ağrı'da kurtlar 20 koyunu telef etti

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Oğuloba köyünde merada otlayan koyun sürüsüne saldıran kurtlar 20 koyunu yaralayıp, 20 koyunu da telef etti.
Edinilen bilgilere göre, Diyadin ilçesi Oğuloba köyünde merada otlamakta olan koyun sürüsüne saldıran kurtlar 20 koyunu yaralayıp, 20 koyunu da telef etti. Çoban saldırıyı köylülere haber verirken, kurtlar daha sonra kaçtı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.