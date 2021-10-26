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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı sanayi esnafından Başkan Sayan’a teşekkür

İHA

Ağrı sanayi esnafından Başkan Sayan’a teşekkür

Ağrı Sanayi Sitesinde yapılan yol ve asfalt çalışmaları sebebi ile sanayi esnafı, pankart asarak teşekkürlerini iletti.
Sanayi Sitesinde sorunlu olan yolların yenilenmesi ve asfaltlanmasının ardından sanayi esnafı, sanayi sitesi girişinde bulunan tabelaya pankart asarak Belediye Başkanı Savcı Sayan’a teşekkür ettiklerini bildirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ESOB Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Nizamettin Güzel, ‘Sanayi Sitemize yapmış olduğu yol ve asfalt çalışması için Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a teşekkür ederiz.’ dedi.
“Yıllardır kanayan yaraydı”
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın girişimleri ile milyonluk dev asfalt plentinin faaliyete geçmesi ile birlikte belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin asfalt serim çalışmalarına başladı. Sanayi sitesi esnafı ile sık sık bir araya gelen Başkan Sayan yeni sanayi sitesine taşınmayı beklemeden esnaf ve vatandaşların taleplerini ön planda tutarak en ücra noktalarına kadar sanayi sitesine asfalt serdirdi. Asfalt ile yeni bir görünüme kavuşan Ağrı Sanayi Sitesinin adeta çehresi değişti.
Sanayi sitesinde ki yol sorunun çözülmesi hususunda mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ve sanayi esnafı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ayrıca, Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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