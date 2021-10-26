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6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu başladı

İHA

6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu” başladı.
2627 Ekim 2021 tarihlerinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen sempozyuma, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.
“6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu”nun açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, inanç turizmi açısından önemi dünyaca kabul edilen bir değer olan, bilim insanlarınca “Güney Afrika’nın altın ve elması ne kadar kıymetli ise Türkiye’nin Ağrı Dağı da o kadar değerlidir” şeklinde değerlendirilen Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi ile ilgili olarak sosyal bilimler alanında farklı ülkelerden 90 araştırmacı ve bilim insanı tarafından birbirinden değerli çok sayıda bildirinin sunulacağını söyledi.
Yüzyıllardır gezginlerin, bilginlerin, kişi ve kavimlerin dikkatinden kaçmayan Ağrı Dağı’nın ülkemizde ve dünyada türkülere, efsanelere, araştırmalara, sinemaya, şiire ve mitolojiye en çok konu olan dağ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Dağı ile ilgili bugüne kadar yapılan sempozyumlarda dini inanış, doğal ve beşeri kültürel değerlerle ilgili toplam 450 civarında bildirinin sunulduğunu ve bu bildirilerin kitap olarak basıldığını belirtti.
Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu:
“Dinamik ve genç bir akademik kadroya sahip; topluma karşı sorumluklarının farkında olan Üniversitemizin öncelikli hedefi, dünya üniversiteleri içerisinde yer alan ve tanınan saygın bir üniversite olmaktır. Türkiye’nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır. Gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için üniversitemiz tüm bilimsel çalışmalara verdiği desteğe ilaveten her yıl en az iki uluslararası kongre düzenlemektedir. Bacon’un da dediği gibi “Bilgili olmak egemen olmaktır” düşüncesiyle bu konferansın ülkemize, ilimize, üniversitemize ve bilim camiasına önemli bilimsel ufuklar açmasına vesile olmasını diliyor, Sempozyumumuzun hazırlık çalışmalarını özveri ile yürüten başta düzenleme kurulu başkanları Prof. Dr. Faruk Kaya ve Prof. Dr. Oktay Belli hocalarımız olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyeleri ve sekretarya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.”
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sempozyuma katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İbrahim Çeçen Vakfı, Belli Eğitim Kültür Tarihi ve Arkeoloji Araştırma Merkezi ile SERKA’ya teşekkür ettiğini söyledi.
Sempozyum, açılış konuşmaları sonrası bilim insanlarının bildiri sunumları ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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