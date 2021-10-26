Diyadin tarımda 'üretim üssü' oluyor

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ’Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Altyapı Projesi’’ nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’nın en büyük Bitkisel Üretim yatırımı olan ’Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Altyapı Projesi’’ nin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanıp ihale tarihi 9 Kasım 2021 olarak ilan edildiğini açıkladı.

’Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Altyapı Projesi’ hakkında bilgi veren Çelebi: "Ağrı İlimiz Diyadin İlçesinde Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bin 300 dekar alanda kurulacak olup, bu alanda topraksız seralarda yıllık yaklaşık 30 bin ton ürün yetiştirilecektir. Projenin bütçesi 128 milyon TL olup ilk etap ihale bedeli 64 milyon TL’dir. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanının tam kapasite ile üretime geçmesi durumunda; İlimiz tarımsal hasılasına katkısı 225 milyon TL olacak ve ilimiz bitkisel üretimi 2 kat arttıracaktır. Yetiştirilecek ürünler Rusya, Azerbaycan, Asya Ülkeleri ve Ortadoğu Ülkelerinin pazarlarına sunulacak, böylelikle ülkemizin ihracat hacmini artacak. Projenin hayata geçmesi ile üretimde, teknik destek ve yönetimde çalıştırılmak üzere 1.500 kişinin istihdamı hedeflenmektedir. Projenin ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor. Projenin hayata geçirilmesinde emeklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı.

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