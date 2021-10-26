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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyadin’de resim sergisi

İHA

Diyadin’de resim sergisi

Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan V. Alper Balcı, Atatürk Ortaokulu resim sergisinin açılışına katıldı. Öğrenciler tarafından yapılan resimler büyük beğeni topladı.

Kaymakam Balcı, öğrencilerin eserleri ile tek tek ilgilenip, onlarla ayrı ayrı sohbet etti. Resim kurslarını veren öğretmenler tarafından çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Balcı, başarılarından dolayı kendilerini, öğrencileri ve okul idaresini tebrik etti. Öğrenciler tarafından atık malzemeler ile yapılan Türk bayrağı tablosu Kaymakam Balcı'ya takdim edildi. Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini ifade eden Kaymakam Balcı, sanatın bir dalı olan resim yapmanın, öğrencilerimizin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değerler katacağının önemine değindi.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin açmış olduğu resim sergisine, Diyadin Asliye Ceza Hakimi Gizem Akdemir, İlçe Emniyet Amiri Komiser H. İbrahim Karakaş, İlçe Millî Eğitim Müdürü Atilla Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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