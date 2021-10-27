Ağrı güne eksi 8 dereceyle başladı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Ağrı’da sabah saatlerinde termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi.

Kış mevsimin kendini iyice hissettirmesiyle beraber Ağrı’da sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde don oluştu. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi.

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