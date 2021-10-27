AİÇÜ rektörü Prof. Dr. Karabulut, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’ı misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindekileri misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a nezaket ziyaretinde bulunan MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, MemurSen ve Eğitim BirSen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, EğitimBirSen Üniversite Temsilcisi Müslüm Özer ve Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, Prof. Dr. Karabulut yönetiminde gelişimini sürdüren üniversitenin bölge ve ülkenin gelişimine yaptığı katkıların çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, “Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite” parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren üniversitenin topluma karşı sorumluklarının bilinciyle öncelikli hedefinin dünya üniversiteleri içerisinde yer alan ve tanınan saygın bir üniversite yapısını hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette Yalçın, Rektör Prof. Dr. Karabulut’a 20102021 EğitimBirSen Araştırma Raporlarını takdim etti.

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