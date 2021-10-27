İş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da araç kiralama işi yapan H.Ö.´nün iş yerine 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerinde bulunan N.Ö.´nün yaralandığı saldırı sırasında çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Leylek Pınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi´nde araç kiralama işi yapan H.Ö.'nün iş yerine saat 16.00 sıralarında, 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Camı delen kurşunlar içeride oturan N.Ö.'nün eline isabet etti. Şüpheliler kaçarken, saldırı sırasında çevredekilerinyaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan N.Ö., çağırılan ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Caddede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kaçan 2 kişiyi arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-10-27 17:28:36



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