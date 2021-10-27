Memur Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e ziyaret

Memur Sen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Memur Sen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim BirSen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan ve sendika yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, konuklarına kentte yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı. Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür eden Kökrek, ziyaret anısına hediye takdim etti.
Misafirperverliğinden dolayı Kökrek’e teşekkür eden Başkan Yalçın, Kökrek ile bir süre görüşüp kurumdan ayrıldı.
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