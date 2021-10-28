Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü kabul etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı için Ankara’da bulunan Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Meclis’de kabul etti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi’nin organizesinde gerçekleşen ziyaret programında Ağrı 1970 Spor Kulübü heyeti Türkiye Büyük Milletvekili Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile bir araya geldiler.

Ziyaret programı hakkında bilgi veren Milletvekili Çelebi, Ağrı Spor’un sezonu şampiyonlukla kapatarak tüm Ağrı’lılara şampiyonluk coşkusunu yaşatmalarını beklediklerini iletti.

3. Lig’de mücadele eden Ağrı 1970 Spor Kulübü’nün her zaman yanlarında olduğunu ileten Çelebi sözlerine şöyle devam etti:

‘’Bugün Ankara Keçiörengücü’nü penaltılarla yenerek Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura çıkan Ağrı 1970 Spor Kulübü futbolcuları, teknik ve idari heyetimiz ile bir araya geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz İle heyetimizi buluşturduk. Biz birlikte büyük bir aileyiz ve Ağrı Spor bizim gururumuz. İnşallah bu sene 2. Lig’e yükselerek ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bizim de her zaman desteklerimiz devam edecek. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz. ’dedi.

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