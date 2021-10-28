Ağrı’da 29 Ekim törenleri başladı

Ağrı’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ağrı’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Abide meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitler ve gaziler saygı, sevgi ve minnetle yad edildi.

Törene Vali Dr. Osman Varol, 12 Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan V. Kasım Bulan, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gazilerimiz, Şehit ailelerimiz, askeri erkan, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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