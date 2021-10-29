AİÇÜ’lü öğrenciler hoş geldin etkinliğinde gönüllerince eğlendi

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 20212022 eğitimöğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler için hoş geldin etkinliği düzenlendi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer’in akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer’in ‘Ağrı Esintileri Sergisi’nin açılışının yapıldığı Hoş geldin etkinliğinde AİÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği öğrencilerinden Maksut Çavlu, seslendirdiği şarkılarla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinlikte sekiz ülkeden öğrencilerin ülkelerine özgü yemeklerini sunma imkânı bulduğu yöresel yemek standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. COVID19 pandemisi nedeniyle uzun bir süre okullarından ayrı kalan öğrenciler, düzenlenen etkinlikte hoşça vakit geçirdi.

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