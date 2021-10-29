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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ağrı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Ardından Kültür ve Kongre Merkezinde Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine geçildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Dr. Osman Varol, ülke topraklarının büyük bir fedakârlık ve kahramanlık örneği ile kazanıldığını ifade ederek, “Bugün mazisi şanla dolu yüce milletimizin varını yoğunu ortaya koyup bir kurtuluş mücadelesi vererek yeniden güçlü bir devlet olma azmini gösterip modern Cumhuriyet’i kurmasının 98. yıldönümünü kutluyoruz. Bugün milletimizin zor şartlarda bir araya gelerek nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut aşılayan, attığımız her adımda ders almamız gereken çok mühim bir olayı anıyoruz. Her 29 Ekim, bağımsız ve onurlu yaşama azmimizi tazelemenin ve el ele vererek geleceğe güvenle bakabilmenin bayramıdır” ifadelerine yer verdi.
Ardından öğrencilerin 29 Ekim’le ilgili şiir, tiyatro ve oratoryo gibi çeşitli gösterileriyle devam eden kutlama programı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.
Düzenlenen programa; Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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