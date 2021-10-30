Diyadin'de tıraşsız çocuk kalmayacak

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Diyadin Kaymakamlığı bünyesinde köylerdeki çocuklar tıraş ediliyor.

Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’nın talimatı üzerine ilçede görevlendirilen berber Yakup Kaya, köydeki okulları tek tek gezerek çocukları tıraş ediyor.

Tıraş olan öğrenciler, Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’ya teşekkür etti.

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