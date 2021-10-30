Kızılay gönüllülerindenden anasınıfı öğrencilerine sürpriz

Kızılay Ağrı gönüllüleri, anasınıfı öğrencilerinin sınıfını baştan yaptı.
Kızılay Ağrı gönüllüleri, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyünde bulunan Yeltepe anasınıfı öğrencilerinin sınıfını yeniden tasarladı. Duvarları renklendirip resim çizen gönüllüler öğrencilerin masalarına çeşitli hediyeler bırakarak öğrencilere sürpriz yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.