Kızılay gönüllülerindenden anasınıfı öğrencilerine sürpriz

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Kızılay Ağrı gönüllüleri, anasınıfı öğrencilerinin sınıfını baştan yaptı.

Kızılay Ağrı gönüllüleri, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyünde bulunan Yeltepe anasınıfı öğrencilerinin sınıfını yeniden tasarladı. Duvarları renklendirip resim çizen gönüllüler öğrencilerin masalarına çeşitli hediyeler bırakarak öğrencilere sürpriz yaptı.

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