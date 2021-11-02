Doğubayazıt’ta NarkoRehber semineri düzenlendi

Doğubayazıt’ta 146 öğretmene NarkoRehber semineri verildi.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından düzenlenen bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, ilçede görevli olan 117’si anne ve anne adayı olmak üzere 146 öğretmene NarkoRehber semineri düzenlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.