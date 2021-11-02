Ağrı’da gümrük kaçağı cihazlar ele geçirildi

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Türkiye’de el zamanlı yapılan SİNYAL operasyonunun Ağrı ayağında 425 adet gümrük kaçağı cihaz ele geçirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan SİNYAL operasyonunda Ağrı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 374 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 51 adet gümrük kaçağı tuşlu telefon olmak üzere toplam 425 adet gümrük kaçağı cihaz ele geçirildi.

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