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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölge Müdürü Yavuz; Ağrı’da çalışmaları devam eden projelerde incelemede bulundu

İHA

Bölge Müdürü Yavuz; Ağrı’da çalışmaları devam eden projelerde incelemede bulundu

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, DSİ Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanı Hasan Eler ve beraberindeki heyet ile birlikte Ağrı’da bir dizi ziyaret ve yapım çalışmaları devam eden projelerde incelemelerde bulundular.
Yavuz ve beraberinde ki heyet söz konusu Ağrı programı kapsamında Ağrı Valisi Sayın Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret ederek DSİ Ağrı yatırımları hakkında istişarede bulundu.
Bölge Müdürü Yavuz ve beraberindeki heyet program kapsamında Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin’i, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç’u da ziyaret ederek Ağrı yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanı Hasan Eler ve beraberindeki heyet, Ağrı’da yapım çalışmaları hızla devam eden Ağrı ovası yazıcı sulaması ikinci kısım inşaatı sifon imalatlarını yerinde inceleyerek Yüklenici firma yetkilileri ve Ağrı 85. Şube Müdüründen gelinen seviye hakkında bilgi aldılar.
Akabinde Ağrı için önem arz eden taşkın koruma tesislerinde incelemelerde bulunuldu.
Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün ekibimiz ile birlikte Ağrı’da Sayın Valimizi, Tarım il Müdürlüğümüzü ve Ağrı Belediyesini ziyaret ederek, yatırımlarımız hakkında istişarede bulunduk.
Diğer taraftan yapım çalışmaları devam eden Ağrı ovası yazıcı sulaması ikinci kısım inşaatı sifon imalatlarını ve Ağrı için büyük önem arz eden taşkın koruma tesislerinde incelemede bulunduk.
Ağrı iline yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ağrı ovası yazıcı sulaması yapım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yapım çalışmaları tamamladığımız da bölgede ki 250 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Çalışmaların tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 137 milyon 500 bin katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Çalışmalarda emeği geçen personelimize ve firma çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz çalışmalar bir an evvel tamamlayarak faydaya dönüşmesini sağlamaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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