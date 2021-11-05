Ağrı Valisi Varol, Taşlıçay Kaymakamlığını ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Adem Topaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Burdur Karamanlı Kaymakamı iken Taşlıçay Kaymakamlığına atanan Adem Topaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca ve ilçe protokol üyeleri ve çocuklar tarafından karşılanan Vali Varol, Kaymakam Topaca ile makamında bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, ilçenin genel durumu hakkında Vali Varol’a bilgi verdi.

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