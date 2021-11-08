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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek’in ziyaretleri

İHA

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek’in ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek; kurum müdürleri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına iadei ziyaret ile okullarda incelemelerde bulundu.
İadei ziyaretler kapsamında 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak ve Kurmay Başkan Vekili Piyade Albay Yaşar Aydın, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Defterdar Mehmet Tural, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, Eğitim BirSen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, Önder İmam Hatipliler Derneği Turgut Özmüş ve Ensar Vakfı Ağrı Şube Başkanı Murat Şam’a iadei ziyarette bulunarak bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum müdürleri, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına iadei ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.
Öğrencilerle yemek yedi
Hürriyet Ortaokulunda "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kurulan kütüphaneyi inceleyen Kökrek, daha sonra Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerle yemek yiyip, öğretmenlerle toplantı yaparak öğretmenliğin önemine vurgu yaptı.
Kökrek, öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi
Tutak ilçesinde Öğretmenevine geçerek incelemelerde bulunan Kökrek, Öğretmenevinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. İmam Hatip Lisesine bağlı öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle de bir araya gelen Kökrek, öğrencilerle bir süre sohbet edip istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunan Kökrek, öğrencilere kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Kökrek’in Tutak ilçe ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş eşlik etti.
Belediye ziyareti
Kökrek, ziyaretler kapsamında Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

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