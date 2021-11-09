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Ağrı dondu, araçlar buz tuttu

İHA

Ağrı dondu, araçlar buz tuttu

Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi.
Sonbaharın son günlerine doğru hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, Ağrı’da sabah saatlerinde sis ve don meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzların oluştuğu kentte, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinden işe gitmek için evden Murat Doğan, muslukların bile donduğunu söyleyerek, “Bu sabah uyandığımızda evin çeşmelerine kadar her şey buz tutmuştu. Çok soğuktu. Dışarıya çıktığımda oradaki çeşmenin de buz tuttuğunu gördüm. Köyden işe gelene kadar elim ve yüzüm dondu” ifadelerine yer verdi.

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