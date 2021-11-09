Ayakkabıcılar sitesinde yeni yatırımlar için imzalar atıldı

Ağrı’da birçok kişinin istihdamını sağlayacak Ayakkabıcılar Sitesinin yeni yatırımları için imzalar atıldı.

Ayakkabıcılar Sitesinde birçok vatandaşın istihdam edileceği 2 yeni üretim tesisinin gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende imzalanan protokolle tesisler BARBARİS Ayakkabı ve Çanta ile DEKA Ayakkabı’ya tahsis edildi.

İlin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak hayırlı işlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Dr. Osman Varol, kente ve hemşerilere hayırlı olması temennisi ile protokolü imzaladı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen Protokol İmza Töreni’ne Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, BARBARİS Ayakkabı ve Çanta ile DEKA Ayakkabı firmasının yetkilileri katıldı.

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