Mustafa Kemal Atatürk, Ağrı'da düzenlenen törenle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ağrı’da anma töreni düzenlendi.

10 Kasım Atatürk’ün ölümünün83'üncü yıl dönümü nedeniyle Abide Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05’te çalınan sirenlerle Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile Türk Bayrağı yarıya indirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni'ne Vali Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan V. Mehmet Alpaslan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından İl protokol üyeleri, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen anma programına katıldı. 10 Kasım için hazırlanan sinevizyon gösterimi seyircilere sunuldu. Çocukların “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” ve “Mustafa Kemal Seslense” adlı şiirleri okumasının ardından Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan olan Yemen ve Selanik Türküleri seslendirildi.

Atatürk Oratoryosu ile süren program 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdiminin ardından sona erdi.

Program sonrasında Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Salonunda bulunan resim sergisini ziyaret eden Vali Varol, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk temalı 28 resmi tek tek inceleyerek eserlerin sahiplerini tebrik etti.

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