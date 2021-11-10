Kızılay personeli ve gönüllülerine çadır kurulumu eğitimi verildi

Kızılay Erzurum Doğu Anadolu Bölge Afet Müdahale Merkezi tarafından, Ağrı Kızılay Şubesi personeli ve gönüllülerine afet malzemelerini tanıma ve çadır kurma eğitimi verildi.

Kızılay Ağı Şubesinde verilen eğitimlerde personel ve gönüllülere afet malzemeleri tanıtıldıktan sonra şube bahçesinde uygulamalı olarak çadır kurulumu eğitimi verildi.

‘Yaklaşık 300 kişiye eğitim verdik’

Son yıllarda dünyada afet riskinin arttığına dikkat çeken Ağrı Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, eğitimler sırasında yaptığı açıklamada eğitimlerle birlikte gönüllülerin, olası afet durumunda saha da daha aktif bir rol alacaklarını belirterek: “Şu an şubemizin bahçesindeyiz. Erzurum Afet Bölge Müdürlüğü tarafından Ağrı’da bulunan hem Kızılay çalışanlarımıza hem de Kızılay gönüllülerimize yönelik afet malzemelerinin tanıtılması ve çadır kurma eğitimleri veriliyor. Bu eğitimleri ara ara gerçekleştiriyoruz. İlimizde veya çevre illerde olabilecek afet anında hemen saha da hızlı bir şekilde reaksiyon alıp çadır kurulumlarını sağlamaya yönelik eğitimlerdir. Bu eğitimlerle birlikte gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız saha da daha aktif olabileceklerdir. Olası bir afet durumunda hazırlıklı oluyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra çeşitli başka eğitimler veriyoruz. İlk yardım, afet bilinci, afet farkındalık eğitimleri olmak üzere farklı eğitimler veriyoruz. Afetle alakalı şu ana kadar yaklaşık 300 kişiye eğitim verdik. Bu sayı günden güne artıyor.” Dedi.

‘Türkiye’de bizler afetleri hayatımızdan çıkaramıyoruz’

Türkiye’nin konum itibari ile afet riskinin yüksek olduğu bir bölgede bulunduğunun da altını çizen Tatlı, devamından şunları söyledi:

“Tabi Türkiye konum olarak bir afet bölgesi ve en önemlisi deprem bölgesinde yer alıyor. O yüzden Türkiye’de bizler afetleri hayatımızdan çıkaramıyoruz. O yüzden sürekli hazırlıklı olmalıyız. Şu an önümüz kış. Bulunduğumuz bölge itibari ile çığ tehlikesi var. O yüzden olası bir çığ karşısında gönüllülerimizin yapması gerekenler konusunda bir eğitimimiz olacak. Yakın dönemde gerçekleşen Elazığ ve Van depremlerinde gönüllülerimiz sahadaydı. Depremle alakalı neler yapmaları gerektiğini öğrendiler ve sahada çalışmalara katıldılar. Çok güzel işler yaptılar. Aslında dediğim gibi afetler artık sık sık görülebiliyor. O yüzden bizde bu eğitimlerle sürekli hazır olmalıyız. Artık afet risk bölgeleri de değişti. Geçen gün yaşanan Konya depremi bunun en önemi örneği. Ağrı’da artık birinci derece risk bölgesi sayılabilir. O yüzden biz bütün vatandaşlarımızın hem bizim hem de diğer kurumlar tarafından verilen bu tarz eğitimlere katılmalarını istiyoruz.”

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