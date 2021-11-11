Diyadin'e mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı
Hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü, birçok sürücü kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam etti. Diyadin ilçe merkezi ve bağlı köylerde yağmur, yerini tamamen kar yağışına bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.