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"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi ile kütüphaneye kavuşan okullarda Ağrı’nın değerleri kütüphaneleri süsleyecek

İHA

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi ile kütüphaneye kavuşan okullarda Ağrı’nın değerleri kütüphaneleri süsleyecek

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Ağrı’ya kazandırılan ilk kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Ağrı’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde kapsamında kentte 554 okula yapılması planlanan kütüphanelerin ilkinin açılışı gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda hizmete giren kütüphanenin açılış törenine katılan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 554 okula yapılacak olan kütüphanelerin tamamında ilin değerleri olan Nuh’un Gemisi ve Ağrı Dağı’nı sembolize eden rafların olacağını söyledi.
Kitapların nesiller arası haberleşmeyi sağlayan iletişim araçları olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Okulumuzda bir kütüphane açılışı gerçekleştirdik ama bu sadece bir okulda açılan bir kütüphane yatırımı olarak görmemek lazım. Sayın bakanımızın göreve geldikten sonra hızlıca hayata geçirdiği “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak “ projesi kapsamında ilimizdeki tüm okullara kütüphane kazandırmak için çok hummalı bir çalışma başlattık.
Bu kapsamda ilimizdeki okullardan kütüphanesi bulunmayan 554 tane okula kütüphane kazandırmış olacağız. Bunu yaparken de ilimizin en önemli değerlerini sembolize edecek tasarımlar ortaya koyuyoruz. Bu tasarımlarda, ilimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından üretilen materyalleri kullanıyor, okullarımıza kazandıracağımız kütüphanelerin ilimizin değerlerini yansıtacak olması ve ilimizde yine okullarda üretilen malzemelerle yapılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün burada, tasarımıyla Nuh’un Gemisi’nin sembolize edildiği, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında ilimize kazandırdığımız ilk kütüphanenin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.
Kütüphanenin öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Varol, öğrencilerle kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından kütüphanede incelemelerde bulunarak öğrencilerle kitaplar hakkında sohbet eden Vali Varol, çocukların gözündeki ışığın, kendilerine güç verdiğini belirtti. Kütüphanede akıl ve zeka oyunu oynayan çocuklara oyunlarında eşlik eden Vali Dr. Osman Varol, öğrencilerin davetini geri çevirmeyerek onlarla oyun oynadı. Kütüphane içerisinde bulunan alanda kodlama eğitim alan öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Varol, kendine güvenen, gelişime açık ve öğrenme arzusu olan çocukların eğitim gördükleri okulların çağın gelişimine ayak uyduran teknolojik ve teknik altyapıya sahip olduğunu vurguladı.
Daha sonra okulda incelemelerde bulunarak okulun kapasitesi ve teknik donatıları hakkında yetkililerden bilgi alan Val Varol, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya gelip gelecek hedefleri hakkında bilgi aldığı çocuklara başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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