Ağrı'da öğretmenler öğrencilerine misafir oluyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Bir Çayınızı İçeriz” projesi kapsamında öğretmenler, veliokul iş birliğini geliştirmek ve okula ilgiyi artırmak amacıyla öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, bir yandan öğrencilerin başarısı için çaba sarf ederken diğer yandan da veli, öğrenci ve okul iş birliğini geliştirmek için çalışma yürütüyor. Kökrek’in bizzat kendisinin hazırladığı “Bir Çayınızı İçeriz” projesi kapsamında il genelinde öğrenci ev ziyaretleri yapan öğretmenler, hem öğrencilerinin çalışma koşullarını yerinde görme fırsatı buluyor hem de veliokul ilişkisinin gelişmesini sağlıyor.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ”Bir Çayınızı İçeriz projesi ilimizdeki öğrencilerin ailelerinin eğitim faaliyetlerine katılımını arttırmayı, okulaile ve öğrenci arasındaki iş birliğini gerçekleştirerek okulda yapılan veliye ve öğrenciye yönelik çalışmaları daha sistematik hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu proje kapsamında pandemi tedbirlerine uyularak her öğrencimizin velisi dönemde en az bir kez olmak üzere sınıf/şube rehber öğretmenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretler öncesinde, sırasında ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğrenci ve aile bilgi formları ile öğrencimi, ailemi tanıyorum formları doldurularak velilerin öğrencilerin eğitimine ilgisini, veliöğrenci ve öğretmenveli ilişkisini arttırması amaçlanmaktadır. Veli ziyaretleri sayesinde öğretmenler öğrencilerini ev ortamında gözlemleyerek öğrencilerin aileleriyle olan ilişkilerini ve sosyal ortamları hakkında daha iyi bir şekilde bilgi edinebiliyorlar. Aynı zamanda öğretmenler öğrencilerin çalışma ortamını görerek, bu konuyla ilgili dönütler vererek öğretmenveli işbirliği içinde öğrencilerin akademik, sosyal, bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini desteklemeyi en üst düzeye çıkarabilmek için gerekli bilgi alışverişini yapma fırsatı bulmaktadırlar” dedi.

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