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Ağrı’da ‘Geleceğe Nefes Kampanyası’ kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi Ağrı'da 526 bin fidan toprakla buluşturuldu

İHA

Ağrı’da ‘Geleceğe Nefes Kampanyası’ kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi Ağrı'da 526 bin fidan toprakla buluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla düzenlenen "Geleceğe Nefes Kampanyası" kapsamında Ağrı'da fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlatılan “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında Ağrı'da fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacı ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen fidan dikim etkinliği, Vali Dr. Osman Varol’un katılımıyla gerçekleştirildi.

526 bin fidan toprakla buluşturuldu
Kampanya kapsamında 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 252 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Kampanyaya destek vermek amacıyla Ağrı TRT Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Dr. Osman Varol, Türkiye’nin ağaçlandırma faaliyetleri açısından dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Bu anlamlı ve özel günde öncelikle, talimatlarıyla 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Bayramı ilan ederek bu etkinlikleri anlamlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi arz ediyorum. Ülkemizin her tarafında rekor sayıda fidan dikimi gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı günde, sizlerle birlikte geleceğimize nefes olmaktan, çocuklarımızın olan yarınlar için adım atıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bizler, binlerce yıldır Anadolu’da doğa ile barışık bir biçimde, varlığını ve hayatını doğa ile paylaşarak yaşamaya alışkın bir milletiz. Bizler, ağaçlandırma faaliyetlerimizi sürdürürken bir taraftan çeşitli nedenlerle orman varlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yaz bizleri derinden üzen, ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlarda, orman varlığımızın önemli bir bölümünü kaybettik. Her yıl düzenli bir biçimde yapılan etkinliklerle fidanları toprakla buluşturuyor, yeni ormanlık alanları ülkemize kazandırıyoruz. Bunu yaparken çocuklarımıza doğa bilinci aşılamayı da amaçlıyor, çocuklarımızın diktikleri fidanlarla birlikte büyüyerek, geleceğimizi yeşertmesi için çalışıyoruz. Orman varlığı çok olmayan ilimizde bugün 526 bin fidanı toprakla buluşturacak, orman varlığımızı arttırmak için de tüm kurum ve kuruluşlarımızla önemli çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Vali Dr. Osman Varol, konuşmasının ardından çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.
TRT Parkı'ndaki programın ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsünde “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılarak gençlerle bir araya gelen Vali Varol, fidanları toprakla buluşturdu.
Fidan dikim etkinliğine Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Belediye Başkan V. Mehmet Alpaslan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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