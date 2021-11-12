Ağrı’da okul öncesi eğitim toplantısı

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile MEB Temel Eğitim Daire Başkanı Hasan Atalay’ın katılımıyla ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri ile okul öncesi eğitim toplantısı düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, MEB Temel Eğitim Daire Başkanı Hasan Atalay, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda tüm bireyleri kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime erişimin sağlanması amacı doğrultusunda, erken çocukluk eğitiminde eğitime erişim oranlarının artırılması, 5 yaş grubunda yüzde 100’e ulaşılması hedefleri görüşüldü. Okul öncesi eğitimde ihtiyaç duyulan ilave dersliklerin açılmasının planlandığı toplantı, katılımcıların öneri, talep ve isteklerinin dinlenmesinden sonra sona erdi.

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