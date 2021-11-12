Kaymakam Balcı köy ziyaretlerine devam ediyor

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Dokuztaş köyünü ziyaret etti

Köy Muhtarı Mehmet Karademir ve köy sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Balcı, cuma namazını köyün camisinde eda etti. Cuma namazından sonra köyde incelemelerde bulunan Balcı, muhtar Karademir'den köyün eksiklikleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Ardından Kaymakam Balcı, köy sakinleri ile sohbet ederek gösterilen misafirperverlikten dolayı vatandaşlara ve köy muhtarına teşekkür etti.

Ziyarete Kaymakam Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sinan Yıldız, MHP Diyadin İlçe Başkanı Alaattin Şimşek, İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, Tarım ve Orman Müdürü Hakan Varol, İlçe Malmüdürü Numan Arslan, Diyadin Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat Arslan, SYDV Müdürü Abdulhekim Adıgüzel, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Musa Atlı katıldı.

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