Ağrılı esnaf Vefa Spor’a sahip çıktı

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Ağrılı esnaf ve vatandaşlar Vefa Spor için destek videosu çekti.

Ağrılı esnaf, vatandaşlar ve çocuklar Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge ve 3. Grup'ta mücadele eden Ağrı Vefa Spor’a destek olmak amacıyla video çekti. Her meslekten vatandaşın yer aldığı videoda “Vefa Spor’a sahip çık” sloganıyla destek verildi.

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