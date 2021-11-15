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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 sanığın beraatine karar verilen Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı

İHA

7 sanığın beraatine karar verilen Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasında 7 tanığın beraat edilmesinin ardından davaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı.
Cumhuriyet savcısının mütalaası ve birçok beyanın yer aldığı gerekçeli kararda, Leyla Aydemir’in ölüm sebebinin bilinmediği, aç ve susuz kalarak öldüğüne dair tıbbi delillerinin bulunmadığı ve bulunduğu tarihten 3 gün önce ya da kaybolduğu tarihte ölmüş olabileceği belirtildi.
Anne Şükran Aydemir’in gerekçeli kararda yer alan beyanında olayı aileden birinin yaptığını düşündüğü yer alırken, "Kızımı kaçıranların dışarıdan biri olmadığını, cinsel istismara uğramadan cansız bedeninin dereye atılmasından dolayı aileden birinin yaptığını düşünüyorum. Eşimin ailesi mal davasında eşimle beni suçladı. Kayınvalidem, kayınpederimle birlikte olduğuma yönelik iftira attı. Kızımın derede bulunduğu gün Y.A. çok ağladı ve tepki verdi. Kızım kaçırıldıktan sonra Y.A. ve eşi F.A. her gün banyo yapıp geldi, şüphelendim. Kızımın kokusunun üstlerine sinmesini önlemek için yaptıklarını düşünüyorum" ifadeleri yer aldı.

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