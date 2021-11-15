Sararan yapraklar toprakla buluştu

Sonbaharın son günlerine doğru ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.
Ağrı’da, sonbahar renklerine boyanan ağaçlardan düşen ve adeta bahçeleri örtü gibi saran yapraklar görsel şölen sundu. Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği ve her mevsimin manzarasıyla büyülediği kentte, vatandaşlar bahçelerinde kış temizliği yapmak için kolları sıvadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.