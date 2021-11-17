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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Demirdöğen’i misafir etti

İHA

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Demirdöğen’i misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’i misafir etti.
Ziyaret kapsamında AİÇÜ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Konferans Salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, DAP İdaresi Bölge Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, akademik ve idari personel katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile DAP’ın bölgemizde yürüttüğü projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, proje verilirken dikkat edilmesi gereken konular üzerinde duruldu.
Toplantıda konuşan Prof. Dr. Karabulut, “Topluma yol gösteren kurumlar arasında yer alan üniversiteler olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin insanların günlük yaşamına katkı yapması çok önemlidir. Yani yaptığımız iş sonucunda neyi üretiyoruz, topluma ne katkımız var? Bunları ortaya koyup ona göre sonuçlar üretmemiz lazım. Eğer hazırlanan projelerde toplumsal katkı ve üretime yönelik ürün ortaya konulabilirse TÜBİTAK’tan ve diğer kamu kuruluşlarından destek alınabilir” dedi.
DAP Başkanı Prof. Dr. Demirdöğen, “Kırsal kalkınmayı hedefleyen bir kurum olarak amacımız bölgenin potansiyelini ortaya çıkararak bunlarla ilgili plan ve projeler yapmak ve bunlara destek sağlamaktır. Tarım ve hayvancılığa müsait bir yapısı ve potansiyeli bulunan Doğu Anadolu’da bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, arıcılık vb. unsurları barındıran tüm faaliyetlere destek olmaya çalışıyoruz. Tarımsal eğitim ve muhtelif kültür başlıklarında da çeşitli proje desteklerimiz bulunmaktadır. Bu konuda tarımsal eğitim ve hayvancılık politikaları ile kültür projelerinde potansiyeli bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden gelen proje ve öneriler bizim için dikkate değerdir” diye konuştu.
Ziyarette Prof. Dr. Karabulut ile Prof. Dr. Demirdöğen, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ile Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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