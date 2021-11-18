Ağrı’da hastane personeli hasta yakını tarafından darp edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da, hasta yakını tarafından darp edilen sağlık çalışını yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Ömer Söylemez ile sıra numarası almak isteyen hasta yakını arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası hasta yakını tarafından darp edilen Söylemez, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.